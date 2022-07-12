Нужно сделать простецкий одностраничник ТОЛЬКО в мобильной версии.

есть пример (шаблон) сайта, нужно сделать такой же, только на другой товар.

сайт под один товар.

ТАК ЖЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ НУЖЕН ИЗ РБ ИЛИ РФ! В Украину проблематично отправить деньги, поэтому не хочу усложнять себе жизнь.