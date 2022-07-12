Одностраничный сайт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт36 заявок661 просмотр

Нужно сделать простецкий одностраничник ТОЛЬКО в мобильной версии. 

есть пример (шаблон) сайта, нужно сделать такой же, только на другой товар. 

сайт под один товар. 

ТАК ЖЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ НУЖЕН ИЗ РБ ИЛИ РФ! В Украину проблематично отправить деньги, поэтому не хочу усложнять себе жизнь. 

3 года назад
guest_16499335881318
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антонина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасия
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Шекк
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анжела
 
42 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Евгений
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Арсений
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Павел
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эльвира
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Роман
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Виталий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Даниил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ян
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Виталий
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
19 минут назад
17 отзывов
3 года назад
Мария
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Александр
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олег
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Александр
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
1 отзыв
3 года назад
Плиев
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Артём
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
16 отзывов
3 года назад
Александра
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создать сайт.

    $400

    Необходимо разработать и наполнить современный многостраничный сайт, аналогичный sasagro.com. Все детали и техническое задание предоставляются в обсуждении. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Створити сайт

    Необхідно створити сайт «під ключ» для компанії, що спеціалізується на встановленні кліматичного обладнання. Розробка має включати всі необхідні функції та дизайн для залучення клієнтів.

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать лендинг

    $20

    Необходимо разработать лендинг для туристической тематики с услугами «под ключ». Проект должен включать дизайн, контент и функционал для привлечения клиентов в сферу путешествий.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Многостраничный форум

    Необходимо скопировать существующий многостраничный форум, обеспечив полное соответствие его структуре и функционалу. Заказ включает создание сайта «под ключ» с аналогичными возможностями.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сайта под ключ на тильде.

    Ищется специалист для разработки сайта под ключ на платформе Тильда. Необходимо углубленно изучить проблемные места и баги, предоставить готовое решение. Техническое задание и текстовая структура уже подготовлены. Дедлайн - следующий понедельник.

    Tilda
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    $80

    Требуется скопировать существующий сайт, добавить личный кабинет и интегрировать скрипт оплаты в криптовалюте. Также необходимо минимально переработать дизайн, изменив название и цветовые решения. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вебсайт дизайн и верстка

    Необходимо создать сайт на WordPress или Elementor по теме молекулярной биологии и здоровья. Включает главную страницу, разделы о нас, курсы и вебинары, блог с тегами и контактные данные. Сайт должен быть легким, читабельным и защищенным от взлома. Также требуется возможность добавления скрытого контента и личного кабинета после оплаты.

    ElementorWordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Почти копия сайта

    Необходимо создать почти копию сайта с упрощением функционала. Раздел задания от сайта socpublic.com должен быть выделен в отдельный сайт. Укажите цену и сроки выполнения работы, иначе заявка будет отклонена.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг для депозитория

    $107

    Требуется разработать лендинг для банковского депозитория, состоящий из 5 блоков. Необходимо предоставить полное решение 'под ключ', включая дизайн и функционал. Ожидается качественное исполнение и внимание к деталям.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    3 года назад