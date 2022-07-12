Сайт создается в рамках экологической инициативы по сбору вторсырья у жителей города Ноябрьска и обучению грамотному обращению с отходами.

Сайт предполагается сделать в виде одной страницы , но с раскрывающимися списками/ текстами.

Примерный шаблон прилагаю.

В ближайшее время необходимо зафиксировать адрес сайта, на оформление и дозагрузку информации есть ещё 10 дней.

Для грантовой отчетности будет необходим чек и акт выполненных работ.

Есть ещё много незаполненных направлений на сайте, нужно создать под них пока шаблон (и возможно пока скрыть для просмотра пользователями).