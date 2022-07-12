Требуется разработка простого одностраничного сайта в мобильной версии под один товар. Необходимо использовать предоставленный шаблон. Исполнитель должен быть из Беларуси или России для удобства расчетов.
Создание и оформление сайта (в области экологии)
Сайт создается в рамках экологической инициативы по сбору вторсырья у жителей города Ноябрьска и обучению грамотному обращению с отходами.
Сайт предполагается сделать в виде одной страницы , но с раскрывающимися списками/ текстами.
Примерный шаблон прилагаю.
В ближайшее время необходимо зафиксировать адрес сайта, на оформление и дозагрузку информации есть ещё 10 дней.
Для грантовой отчетности будет необходим чек и акт выполненных работ.
Есть ещё много незаполненных направлений на сайте, нужно создать под них пока шаблон (и возможно пока скрыть для просмотра пользователями).
Заявки фрилансеров
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