Создание казино с крипто пополнениями

$9000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок642 просмотра

Создайте сайт веб-игры в соответствии с моим дизайном и спецификациями.

Сайт должен иметь -

- Казино (доказуемо честные игры, включая настольные игры, игровые автоматы, игры в кости, рулетку, карты и т. д., а также возможность интеграции с поставщиками API, которые предлагают такие игры, как блэкджек, слоты и т. д.)

- Админка + доказуемая честность мини игр

- Депозит и вывод через крипту (Биткойн, ETH, USDT и т. д.)

- Красивый внешний вид сайта (веб и адаптивный мобильный)

- Безопасность и правильное функционирование

Я хочу создать что-то вроде этого https://jacksclub.io/

https://yebet.com/

https://duelbits.com/

3 года назад
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