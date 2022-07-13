Требуется добавить кнопку на сайт, чтобы заявки отправлялись в Telegram. Пользователь заполняет форму, и информация должна приходить в Телеграм. Сайт разработан на WordPress. Пример интеграции можно увидеть на аналогичном сайте, выполненном на Тильде.
Создание казино с крипто пополнениями
Создайте сайт веб-игры в соответствии с моим дизайном и спецификациями.
Сайт должен иметь -
- Казино (доказуемо честные игры, включая настольные игры, игровые автоматы, игры в кости, рулетку, карты и т. д., а также возможность интеграции с поставщиками API, которые предлагают такие игры, как блэкджек, слоты и т. д.)
- Админка + доказуемая честность мини игр
- Депозит и вывод через крипту (Биткойн, ETH, USDT и т. д.)
- Красивый внешний вид сайта (веб и адаптивный мобильный)
- Безопасность и правильное функционирование
Я хочу создать что-то вроде этого https://jacksclub.io/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $7Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать одностраничный сайт для экологической инициативы по сбору вторсырья в Ноябрьске. Сайт должен иметь раскрывающиеся списки и возможность добавления информации. Необходимо зафиксировать адрес сайта и предоставить чек и акт выполненных работ для грантовой отчетности. Также нужно создать шаблоны для незаполненных направлений.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Требуется разработка простого одностраничного сайта в мобильной версии под один товар. Необходимо использовать предоставленный шаблон. Исполнитель должен быть из Беларуси или России для удобства расчетов.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт3 года назад
- $400
Необходимо разработать и наполнить современный многостраничный сайт, аналогичный sasagro.com. Все детали и техническое задание предоставляются в обсуждении. Ожидается качественная работа и внимание к деталям.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно створити сайт «під ключ» для компанії, що спеціалізується на встановленні кліматичного обладнання. Розробка має включати всі необхідні функції та дизайн для залучення клієнтів.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо разработать лендинг для туристической тематики с услугами «под ключ». Проект должен включать дизайн, контент и функционал для привлечения клиентов в сферу путешествий.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо скопировать существующий многостраничный форум, обеспечив полное соответствие его структуре и функционалу. Заказ включает создание сайта «под ключ» с аналогичными возможностями.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для разработки сайта под ключ на платформе Тильда. Необходимо углубленно изучить проблемные места и баги, предоставить готовое решение. Техническое задание и текстовая структура уже подготовлены. Дедлайн - следующий понедельник.Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт3 года назад
- $80
Требуется скопировать существующий сайт, добавить личный кабинет и интегрировать скрипт оплаты в криптовалюте. Также необходимо минимально переработать дизайн, изменив название и цветовые решения. Ожидается качественная реализация с учетом всех требований.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад