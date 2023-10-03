Discipline

Николай Discipline

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
КАЧЕСТВЕННАЯ ВЁРСТКА САЙТОВ В СРОК

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Доброго времени суток! 🤝

Я занимаюсь:

Адаптивной кроссбраузерной вёрсткой

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zepline

CSS3\JS анимацией сайтов.

Наполнением, поддержкой сайтов и интернет-магазинов.

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﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿料 Умения и навыки: 料

  • HTML 5 (семантическая верстка)
  • Адаптивная верстка HTML-писем
  • CSS (CSS3)
  • JS
  • FlexBox
  • БЭМ
  • Responsive
  • Git
  • Сборщик Gulp

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Качества:👍

  • Ответственность
  • Полностью погружаюсь в работу.
  • Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.
  • Всегда довожу дело до конца
  • Не нарушаю сроков
  • Даю консультации по макету
  • Не беру предоплату*

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Связь: 

  • E-mail: [email protected]
  • Телеграм: lilapanics﻿
  • Skype: android2.1666(остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые

могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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