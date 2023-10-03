КАЧЕСТВЕННАЯ ВЁРСТКА САЙТОВ В СРОК

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Доброго времени суток! 🤝

Я занимаюсь:

Адаптивной кроссбраузерной вёрсткой

Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zepline

CSS3\JS анимацией сайтов.

Наполнением, поддержкой сайтов и интернет-магазинов.

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﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿料 Умения и навыки: 料

HTML 5 (семантическая верстка)

Адаптивная верстка HTML-писем

CSS (CSS3)

JS

FlexBox

БЭМ

Responsive

Git

Сборщик Gulp

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Качества:👍

Ответственность

Полностью погружаюсь в работу.

Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.

Всегда довожу дело до конца

Не нарушаю сроков

Даю консультации по макету

Не беру предоплату*

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Связь: 

E-mail: [email protected]

Телеграм: lilapanics﻿

Skype: android2.1666(остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые

могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

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