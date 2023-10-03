КАЧЕСТВЕННАЯ ВЁРСТКА САЙТОВ В СРОК
Доброго времени суток! 🤝
Я занимаюсь:
Адаптивной кроссбраузерной вёрсткой
Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zepline
CSS3\JS анимацией сайтов.
Наполнением, поддержкой сайтов и интернет-магазинов.
料 Умения и навыки: 料
- HTML 5 (семантическая верстка)
- Адаптивная верстка HTML-писем
- CSS (CSS3)
- JS
- FlexBox
- БЭМ
- Responsive
- Git
- Сборщик Gulp
Качества:👍
- Ответственность
- Полностью погружаюсь в работу.
- Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Даю консультации по макету
- Не беру предоплату*
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: lilapanics
- Skype: android2.1666(остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые
могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Лендиг5 просмотров