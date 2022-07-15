Необходима разработка сайта для компании Экосервис груп, работающей в сфере управления отходами. Дизайн уже готов, требуется реализовать функционал: общая информация, форма обратной связи (чат и заявки), раздел услуг (вывоз ТБО, снег и листья, ремонт гидравлики) и товары (продажа контейнеров ТБО).
Создать ЛК на Тильда с использованием базы Airtable
Нужно создать личный кабинет на Tilda связав между собой Airtable + Collabza + Integromat(готов рассмотреть и ваши связки). Дизайн и верстку сайта делать не нужно. Нужна только сама механика.
Функционал:
- Регистрация и вход пользователя через форму в зеро блоке(сама формы готовы).
- Две группы пользователей(зарегистрированные и "вип" для тех кто оформил подписку)
- Показ двух разных блоков для разных групп (для пользователя заглушка по типу "купите подписку" для тех кто с подпиской показ другого зеро блока)
Просьба откликнуться только если делали что-то похожее на тильда. Примеров сайтов с такими связками много. Если нужно ссылки отправлю в ЛС. Подробности реализации можем осудить.
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