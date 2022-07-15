Нужно создать личный кабинет на Tilda связав между собой Airtable + Collabza + Integromat(готов рассмотреть и ваши связки). Дизайн и верстку сайта делать не нужно. Нужна только сама механика.

Функционал:

- Регистрация и вход пользователя через форму в зеро блоке(сама формы готовы).

- Две группы пользователей(зарегистрированные и "вип" для тех кто оформил подписку)

- Показ двух разных блоков для разных групп (для пользователя заглушка по типу "купите подписку" для тех кто с подпиской показ другого зеро блока)

Просьба откликнуться только если делали что-то похожее на тильда. Примеров сайтов с такими связками много. Если нужно ссылки отправлю в ЛС. Подробности реализации можем осудить.