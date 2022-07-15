Необходима разработка сайта для компании Экосервис груп, которая уже много лет работает в

сфере управления отходами. Предоставляем услуги по вывозу бытового,

строительного мусора, ремонтных отходов, а также обслуживание частного сектора

по Киеву и Киевской области. Дизайн сайта наш (https://web.archive.org/web/20220123191108/http://ekoservice.com.ua/).

Функционал сайта:

Общая информация

форма обратной связи (чат+ заявки для менеджеров)

Что прописать в услугах:

Вивыз тбо/негабарит

снег/листья

ремонт гидравлики

Товары

Продажа контейнеров тбо/мультилифтовых