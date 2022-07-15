Разработка сайта

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Закрыт34 заявки625 просмотров

Необходима разработка сайта для компании Экосервис груп, которая уже много лет работает в

сфере управления отходами. Предоставляем услуги по вывозу бытового,

строительного мусора, ремонтных отходов, а также обслуживание частного сектора

по Киеву и Киевской области. Дизайн сайта наш (https://web.archive.org/web/20220123191108/http://ekoservice.com.ua/).

Функционал сайта:

Общая информация

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Что прописать в услугах:

Вивыз тбо/негабарит

снег/листья

ремонт гидравлики

Товары

Продажа контейнеров тбо/мультилифтовых

3 года назад
dariyasoloviova
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ілля
 
31 год
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Был
3 года назад
3 года назад
Адам
 
27 лет
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Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Шекк
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
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Иван
 
23 года
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Был
2 года назад
1 отзыв
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Дмитрий
 
25 лет
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Был
год назад
3 года назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
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5 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Айрат
 
37 лет
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2 года назад
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Анастасія
 
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Олег
 
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год назад
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месяц назад
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7 месяцев назад
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день назад
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3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Георгий
 
30 лет
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6 дней назад
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Евгений
 
29 лет
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20 минут назад
17 отзывов
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Ирина
 
44 года
7 лет в сервисе
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день назад
3 года назад
Данила
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Кристина
 
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36 лет
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Вадим
 
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