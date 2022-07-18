Требуется разработать сайт «под ключ», включая дизайн, функциональность и контент. Также необходимо реализовать стратегии для привлечения трафика на сайт. Ожидается полный цикл работ, от разработки до продвижения.
Сделать легкий лендинг
Необходимо разработать лендинг на тему пивного магазина, для привлечения клиентов в офлайн магазин
Лендинг должен быть разработан на WordPess с использованием elementor
Лендинг разрабатывается на основе БРИФА и общения со мной
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