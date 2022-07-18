Сделать легкий лендинг

$60
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Закрыт9 заявок652 просмотра

Необходимо разработать лендинг на тему пивного магазина, для привлечения клиентов в офлайн магазин

Лендинг должен быть разработан на WordPess с использованием elementor

Лендинг разрабатывается на основе БРИФА и общения со мной

Elementor
3 года назад
rudy_vova
Владимир 
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