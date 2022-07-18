Здравствуйте!Мне нужна копия этого сайта на другом домене с админкой и изменения некоторых элементов, нужно будет убрать банковские переводы и некоторые функции, сколько это будет стоить?Вот пример двух сайтов, сколько будет каждый стоить?https://tiptopobmen.comhttps://unicash.pro/?rid=33&cur_from=BTC&cur_to=USDTERC20