Сделать сайт

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Закрытнет заявок88 просмотров

Здравствуйте!Мне нужна копия этого сайта на другом домене с админкой и изменения некоторых элементов, нужно будет убрать банковские переводы и некоторые функции, сколько это будет стоить?Вот пример двух сайтов, сколько будет каждый стоить?https://tiptopobmen.comhttps://unicash.pro/?rid=33&cur_from=BTC&cur_to=USDTERC20

3 года назад
guest_1658135132754
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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