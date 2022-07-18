Здравствуйте, Вы откликнулись на мое предложение, я врач, открываю онлайн школу, мне нужен сайт- человек нашел в интернете, ознакомился, заполнил форму, оплатил, ему на почту пришли уроки, доступ например 2 мес, и если человек прошел по окончании все тесты - получает документ....Возможно у Вас есть предложение лучше, буду благодарна за помощь. Нужно стильное, качетсвенное представление моего продукта, за разумные деньги.

А для дочери нужен лендинг, думаю, торты на заказ.

Если Вам это интересно, можем поработать