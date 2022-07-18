Лендинг, сайт

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Закрыт1 заявка215 просмотров

Здравствуйте,  Вы откликнулись на мое предложение, я врач, открываю онлайн школу, мне нужен сайт- человек нашел в интернете, ознакомился, заполнил форму, оплатил, ему на почту пришли уроки, доступ например 2 мес, и если человек прошел по окончании все тесты - получает документ....Возможно у Вас есть предложение лучше, буду благодарна за  помощь. Нужно стильное, качетсвенное представление моего продукта, за разумные деньги.

А для дочери нужен лендинг, думаю, торты на заказ.

Если Вам это интересно, можем поработать

3 года назад
guest_16579724990312
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
3 года назад

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