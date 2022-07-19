Требуется готовый сайт отзывов на товары, который может быть оснащен парсером или базой данных. Сайт должен быть предоставлен без домена, для последующего развертывания на собственном сервере.
Создать лендинг на wordpress с разработкой шаблона
Закрыт14 заявок1295 просмотров
Добрый день. Необходимо создать лендинг на wordpress с разработкой шаблона. также нужно прикрепить платежную систему. Примеры сайтов предоставлю.
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