Разработка веб сайта для курьерской службы

1) Создание учетной записи. Личный кабинет- Роли курьер, установка, диспетчер, клиент, магазин

2) Апи для приема и передачи данных с одного маркетплейса на другой.

3) На главной странице будет заказать доставку / заказать установку / заказать страховку /

отследить заказ / отзыв и предложения / сотрудничать

4) Единая Страница новых заказов

5) Заказы назначаются на свободного курьера автоматически, по приоритетности статуса курьера (Премиальность курьера

– Premium / low / Middle / high / block)

6) Страница всех заказов с фильтром по статусу, виду и дате заказов / доставок или по магазину и адресу доставки

7) Вид доставки – пеший / авто / мото

8) Диспетчер может назначить вручную или переназначить заказ на другого курьера

9) Личный кабинет для курьеров.

10) Премиальность курьера – Premium / low / Middle / high / block

11) Статус курьера и местоположение

12) Отслеживание курьеров – для диспетчера и клиента

13) Статусы заявок

14) Счетчик для учета оплаты за пройденное расстояние ( не обязательно )

15) Рейтинг курьера

16) Кошельки для всех участников процесса у кого есть ЛК (Роли курьер, установка, диспетчер, клиент, магазин)

Процесс оплаты и обмена денежных средств между участниками в ЛК ( не обязательно )