Требуется разработка сайта для продажи заквасок и молочных продуктов. Сайт должен быть оформлен красиво, включать форму для оплаты, чат технической поддержки, возможность регистрации аккаунта и корзину для покупок.
Разработка веб сайта для курьерской службы
1) Создание учетной записи. Личный кабинет- Роли курьер, установка, диспетчер, клиент, магазин
2) Апи для приема и передачи данных с одного маркетплейса на другой.
3) На главной странице будет заказать доставку / заказать установку / заказать страховку /
отследить заказ / отзыв и предложения / сотрудничать
4) Единая Страница новых заказов
5) Заказы назначаются на свободного курьера автоматически, по приоритетности статуса курьера (Премиальность курьера
– Premium / low / Middle / high / block)
6) Страница всех заказов с фильтром по статусу, виду и дате заказов / доставок или по магазину и адресу доставки
7) Вид доставки – пеший / авто / мото
8) Диспетчер может назначить вручную или переназначить заказ на другого курьера
9) Личный кабинет для курьеров.
10) Премиальность курьера – Premium / low / Middle / high / block
11) Статус курьера и местоположение
12) Отслеживание курьеров – для диспетчера и клиента
13) Статусы заявок
14) Счетчик для учета оплаты за пройденное расстояние ( не обязательно )
15) Рейтинг курьера
16) Кошельки для всех участников процесса у кого есть ЛК (Роли курьер, установка, диспетчер, клиент, магазин)
Процесс оплаты и обмена денежных средств между участниками в ЛК ( не обязательно )
Заявки фрилансеров
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