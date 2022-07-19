Сайт для продаж

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Закрыт34 заявки436 просмотров

Нужно сделать сайт для продажи заквасок , молочки . Сайт должен быть оформлен красиво , с подключённой формой для оплаты , с чатом(тех поддержка) , регистрацией аккаунта, корзиной.

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