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Завершен23 заявки581 просмотр

Наша компания занимается сдачей контейнеров в аренду. Нужен сайт для сбора заявок, потом потребуется подключить его к црм системе. Но первое время заявки могут падать в другое место.

Сайт будет использоваться под следующие задачи 1) Витрина с разными видами контейнеров/складов. С возможностью оставить заявку напротив каждого варианта. Корзина не нужна.  2) Карта со схемой проезда, либо просто яндекс карта с нашим обозначением.  3) Схема базы, где расположены контейнеры и обозначение какой из них свободен.   4) Возможность выбрать свободный контейнер и оставить заявку. 

5) Видео и фото контент.  6) Небольшлое раскрытие смыслов. 

Трафик будет идти от сюда.  1) яндекс карты 2) контекст 3) авито

4) циан

3 года назад
mgs040200
Глеб 
25 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

danilamatveev
Данила 
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14 дней
Escrow
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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