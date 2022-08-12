Наша компания занимается сдачей контейнеров в аренду. Нужен сайт для сбора заявок, потом потребуется подключить его к црм системе. Но первое время заявки могут падать в другое место.

Сайт будет использоваться под следующие задачи 1) Витрина с разными видами контейнеров/складов. С возможностью оставить заявку напротив каждого варианта. Корзина не нужна. 2) Карта со схемой проезда, либо просто яндекс карта с нашим обозначением. 3) Схема базы, где расположены контейнеры и обозначение какой из них свободен. 4) Возможность выбрать свободный контейнер и оставить заявку.

5) Видео и фото контент. 6) Небольшлое раскрытие смыслов.

Трафик будет идти от сюда. 1) яндекс карты 2) контекст 3) авито

4) циан