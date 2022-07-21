Необходимо разработать MVP проекта "Бизнес клуб".

МVP включает формат доски объявлений с возможностью регистрации на портале через реферальные ссылки партнёров.

1. MLM система (сетевой маркетинг) с возможность управления структурой и процентами по уровням.

2. Личный кабинет пользователя с возможностью отслеживания своей сети партнеров, своего заработка за привлечение партнеров и дилеров. Возможность выводить заработанные деньги (опционально). 2 вида ролей при регистрации.

3.Возможность оставлять объявления о деятельности и нуждах своей компании для внутренних пользователей (для членов клуба) и для внешних пользователей (для тех кто не зарегистрирован.

Для внутренних пользователей обмен сообщениями.

4.Возможность платной подписки партнеров на 6м и 12м.

5.Админка для управления пользователями, объявлениями и структурой MLM системы.

Предусмотреть дальнейшее развитие:

Нетворкинг система, видео конференции для членов клуба и тд.

Мы думали про WP, потому что многое можно плагинами сделать, но если есть варианты и идеи лучше предлагайте.

Заранее всем спасибо!

Будем рады начать сотрудничество!