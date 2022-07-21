Требуется Laravel программист для доработки проекта. Знание Vue будет плюсом. Ищем опытного специалиста в веб-разработке для завершения проекта. Подробности будут предоставлены подходящим кандидатам.
Разработка доски объявлений
Необходимо разработать MVP проекта "Бизнес клуб".
МVP включает формат доски объявлений с возможностью регистрации на портале через реферальные ссылки партнёров.
1. MLM система (сетевой маркетинг) с возможность управления структурой и процентами по уровням.
2. Личный кабинет пользователя с возможностью отслеживания своей сети партнеров, своего заработка за привлечение партнеров и дилеров. Возможность выводить заработанные деньги (опционально). 2 вида ролей при регистрации.
3.Возможность оставлять объявления о деятельности и нуждах своей компании для внутренних пользователей (для членов клуба) и для внешних пользователей (для тех кто не зарегистрирован.
Для внутренних пользователей обмен сообщениями.
4.Возможность платной подписки партнеров на 6м и 12м.
5.Админка для управления пользователями, объявлениями и структурой MLM системы.
Предусмотреть дальнейшее развитие:
Нетворкинг система, видео конференции для членов клуба и тд.
Мы думали про WP, потому что многое можно плагинами сделать, но если есть варианты и идеи лучше предлагайте.
Заранее всем спасибо!
Будем рады начать сотрудничество!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка веб-сайта для курьерской службы с полным функционалом: учетные записи для курьеров, клиентов и диспетчеров, автоматизация назначения заказов, интеграция API для передачи данных и система отслеживания курьеров. Включает личный кабинет, страницы для новых заказов и фильтрации по статусу, а также возможность управления заказами и рейтинг курьеров.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта для продажи заквасок и молочных продуктов. Сайт должен быть оформлен красиво, включать форму для оплаты, чат технической поддержки, возможность регистрации аккаунта и корзину для покупок.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать лендинг на платформе WordPress с индивидуальным шаблоном. Необходимо также интегрировать платежную систему. Примеры сайтов будут предоставлены для ориентира.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка лендинга на платформе WordPress с индивидуальным шаблоном. Необходимо также интегрировать платежную систему. Примеры сайтов будут предоставлены для ориентира.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется готовый сайт отзывов на товары, который может быть оснащен парсером или базой данных. Сайт должен быть предоставлен без домена, для последующего развертывания на собственном сервере.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Требуется разработать легкий лендинг для пивного магазина с целью привлечения клиентов в офлайн магазин. Лендинг должен быть создан на WordPress с использованием Elementor, основываясь на брифе и совместном обсуждении.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад