Пишите только те кто может без проблем выполнить все задачи, учиться на моем проекте не нужно.

Сайт - школа на платформе WordPress

Нужно разработать техническую часть проекта. ДИЗАЙН И ВЕРСТКА УЖЕ ГОТОВЫ. 2/3 работы уже готовы

ЭТО НЕ С НУЛЯ ПРОЕКТ

Полтора месяца делался дизайн и верстка

Коротко поясняю что должно быть: - личный кабинет (регистрация, редактирование данных, вход и тд)

- возможно использовать плагины или дописывать что то кодом

- курсы, состоящие из видеоуроков и материалов(текстовые файлы, пдф и тд).

- видео лежат на ютубе и подключатся айфреймами, тут ничего особо мудрить не нужно

- видео в курсе должны открываться пользователю постепенно по мере просмотра предыдуущих

- привязка к платежной системе - чтобы при покупке курса кидало сразу в нее и сайт обрабатывал покупки, подключая курс к аккаунту купившего

- функционал тестов (не сложный) - после просмотра всех должен открываться тест - при успешном прохождении теста мне должна приходить автоматическая заявка от пользователя что он успешно прошел тест чтобы я мог сделать и отослать ему сертификат

- при провале теста повторный тест можно будет пройти только спустя какое-то время (допустим пока что это сутки)

- функционал блога с лайками, дислайками, избранными постами и поиском, без комментариев

- сайт должен быть готов для сео, то есть как минимум прописывать тайтлы и дескрипшены должно быть легко и хотябы желтая зона pagespeed сразу

- верификация (если ученик заходит на сайт с другого устройства, должно к нему на почту приходить уведомление о подтверждении личности)

- возможность менять полностью все, картинки и текст через админ панель

- посадка верстки на ACF

- Срок две недели

- Отчетность о проделанной работе каждый день

Стоимость работы - 12 000 грн