Требуется разработать MVP для проекта 'Бизнес клуб', включающий доску объявлений с MLM-системой, личные кабинеты пользователей и функционал для обмена сообщениями. Проект предполагает возможность регистрации через реферальные ссылки, управление структурой и процентами, а также платные подписки на услуги. Ожидаются предложения по технологиям и идеям для реализации.
Онлайн школа на Wordpress
Пишите только те кто может без проблем выполнить все задачи, учиться на моем проекте не нужно.
Сайт - школа на платформе WordPress
Нужно разработать техническую часть проекта. ДИЗАЙН И ВЕРСТКА УЖЕ ГОТОВЫ. 2/3 работы уже готовы
ЭТО НЕ С НУЛЯ ПРОЕКТ
Полтора месяца делался дизайн и верстка
Коротко поясняю что должно быть: - личный кабинет (регистрация, редактирование данных, вход и тд)
- возможно использовать плагины или дописывать что то кодом
- курсы, состоящие из видеоуроков и материалов(текстовые файлы, пдф и тд).
- видео лежат на ютубе и подключатся айфреймами, тут ничего особо мудрить не нужно
- видео в курсе должны открываться пользователю постепенно по мере просмотра предыдуущих
- привязка к платежной системе - чтобы при покупке курса кидало сразу в нее и сайт обрабатывал покупки, подключая курс к аккаунту купившего
- функционал тестов (не сложный) - после просмотра всех должен открываться тест - при успешном прохождении теста мне должна приходить автоматическая заявка от пользователя что он успешно прошел тест чтобы я мог сделать и отослать ему сертификат
- при провале теста повторный тест можно будет пройти только спустя какое-то время (допустим пока что это сутки)
- функционал блога с лайками, дислайками, избранными постами и поиском, без комментариев
- сайт должен быть готов для сео, то есть как минимум прописывать тайтлы и дескрипшены должно быть легко и хотябы желтая зона pagespeed сразу
- верификация (если ученик заходит на сайт с другого устройства, должно к нему на почту приходить уведомление о подтверждении личности)
- возможность менять полностью все, картинки и текст через админ панель
- посадка верстки на ACF
- Срок две недели
- Отчетность о проделанной работе каждый день
Стоимость работы - 12 000 грн
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется Laravel программист для доработки проекта. Знание Vue будет плюсом. Ищем опытного специалиста в веб-разработке для завершения проекта. Подробности будут предоставлены подходящим кандидатам.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка веб-сайта для курьерской службы с полным функционалом: учетные записи для курьеров, клиентов и диспетчеров, автоматизация назначения заказов, интеграция API для передачи данных и система отслеживания курьеров. Включает личный кабинет, страницы для новых заказов и фильтрации по статусу, а также возможность управления заказами и рейтинг курьеров.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта для продажи заквасок и молочных продуктов. Сайт должен быть оформлен красиво, включать форму для оплаты, чат технической поддержки, возможность регистрации аккаунта и корзину для покупок.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать лендинг на платформе WordPress с индивидуальным шаблоном. Необходимо также интегрировать платежную систему. Примеры сайтов будут предоставлены для ориентира.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка лендинга на платформе WordPress с индивидуальным шаблоном. Необходимо также интегрировать платежную систему. Примеры сайтов будут предоставлены для ориентира.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется готовый сайт отзывов на товары, который может быть оснащен парсером или базой данных. Сайт должен быть предоставлен без домена, для последующего развертывания на собственном сервере.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Требуется разработать легкий лендинг для пивного магазина с целью привлечения клиентов в офлайн магазин. Лендинг должен быть создан на WordPress с использованием Elementor, основываясь на брифе и совместном обсуждении.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад