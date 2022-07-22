Лендинг на конструкторе либо WP под ключь

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Закрыт18 заявок1242 просмотра

Добрый день, интересует создание лендинга на конструкторе по ТЗ в доке

ТЗ - это структура планируется незначительное добавление, изменение  

тексты, контакты 

Предложения по дизайну сайта

https://www.youtube.com/watch?v=1-ZzoIelumg

Предложения по структуре сайта https://docs.google.com/document/d/1XpxxeKC-ht6fvguTk_6jt0-23WDKJO8x9rOQk--0T2I/edit?usp=sharing

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