Виправити ссилки контекстних оголошеннях гугл реклами

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Закрыт6 заявок450 просмотров

Для фрілансерів з України. Маю сайт: https://vda-logistic.com/. Потрібно в налаштуваннях контекстної реклами виправити оголошення, які не показуються. А саме: вказати діючу сторінку на сайт. Я переселенесь і в даний час обмежений в коштах. Виправити потрібно приблизно від 80 до 100 оголошень. Бюджет за роботу до 1000 грн. Зверніть увагу на фото до цього завдання.

3 года назад
Boss010482
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