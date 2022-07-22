Для фрілансерів з України. Маю сайт: https://vda-logistic.com/. Потрібно в налаштуваннях контекстної реклами виправити оголошення, які не показуються. А саме: вказати діючу сторінку на сайт. Я переселенесь і в даний час обмежений в коштах. Виправити потрібно приблизно від 80 до 100 оголошень. Бюджет за роботу до 1000 грн. Зверніть увагу на фото до цього завдання.