Требуется разработать MVP для проекта 'Бизнес клуб', включающий доску объявлений с MLM-системой, личные кабинеты пользователей и функционал для обмена сообщениями. Проект предполагает возможность регистрации через реферальные ссылки, управление структурой и процентами, а также платные подписки на услуги. Ожидаются предложения по технологиям и идеям для реализации.