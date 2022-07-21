Требуется разработка сайта для компании по аренде контейнеров. Сайт должен включать витрину с контейнерами, возможность оставлять заявки, карту проезда и схему базы с доступными контейнерами. Также нужен мультимедийный контент и небольшие текстовые описания. Трафик будет привлекаться через Яндекс карты, контекстную рекламу и площадки Авито и Циан.
Нужен сайт
Есть сайт который надо взять за шаблон.
Вот он https://best-led.su/
Жду адекватные предложения
Заявки фрилансеров
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