Анжела Никонорова anzhelanikorovaanzhelanikorova
Создам продающий лендинг с маркетинговой проработкой, где каждый блок нацелен на то, чтобы клиент сделал целевое действие
Что входит:
- Анализ 10 конкурентов, узнаете все фишки ваших конкурентов, которые можно будет применить, каналы продвижения;
- Анализ целевой аудитории, входит карта продукта, карта персонажа;
- Разработка оффера, УТП, разработка контента;
- Создание макета (прототипа) сайта;
- Создание дизайна в Figma;
- Три пакета правок: на этапе прототипа, на этапе дизайна, на этапе верстки;
- Верстка на Тильде;
- Адаптация под планшет и мобильные устройства;
- Базовая SEO настройка;
- Гарантия 30 дней на исправление ошибок;
- Отчеты о проделанной работе - каждые 3 дня.
- Главный экран, содержит оффер и выгоды;
- Блок о кампании или товаре, услуге;
- Блок "Преимущества";
- Блок "Гарантии";
- Блок "Тарифы";
- Блок "Этапы работы";
- Блок "Отзывы";
- Блок "Контакты", с картой;
- Шапка;
- Подвал;
- Формы заявок;
- Страница "Спасибо";
- Страница "Политика конфиденциальности";
- Страница "Ошибка 404".
Название курса: интернет-маркетолог
Учебное заведение: агентство интернет маркетинга Convert Monster, г Москва
Год окончания: 2022 г.
Продолжительность: 80 дней
Чем я занимаюсь
- Медиапланирование, выявление каналов продвижения;
- Анализ конкурентов, подготовка карты персонажа и карты продукта;
- Подготовка прототипа сайта;
- Дизайн и вёрстка сайта;
- Подготовка и запуск рекламной кампании в Яндекс.Директ и Google Adwords, оптимизация;
- Создание сообществ в ВКонтакте и Facebook;
- Подготовка контент плана и контента;
- Подготовка и запуск рекламной кампании в ВКонтакте и Facebook;
- Аналитика и отчетность.
Личные качества
Работу выполняю на отлично, вредных привычек нет, ответственно подхожу к задачам, обладаю гибким умом и мышлением, а также хорошими коммуникативными навыками, способна быстро самоорганизовываться, дисциплинированная.
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