anzhelanikorova

Анжела Никонорова anzhelanikorova

 
40 летРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Была
7 дней назад
Интернет-маркетолог

Создам продающий лендинг с маркетинговой проработкой, где каждый блок нацелен на то, чтобы клиент сделал целевое действие

Что входит:

  • Анализ 10 конкурентов, узнаете все фишки ваших конкурентов, которые можно будет применить, каналы продвижения;
  • Анализ целевой аудитории, входит карта продукта, карта персонажа;
  • Разработка оффера, УТП, разработка контента;
  • Создание макета (прототипа) сайта;
  • Создание дизайна в Figma;
  • Три пакета правок: на этапе прототипа, на этапе дизайна, на этапе верстки;
  • Верстка на Тильде;
  • Адаптация под планшет и мобильные устройства;
  • Базовая SEO настройка;
  • Гарантия 30 дней на исправление ошибок;
  • Отчеты о проделанной работе - каждые 3 дня.
Из чего состоит лендинг:

  • Главный экран, содержит оффер и выгоды;
  • Блок о кампании или товаре, услуге;
  • Блок "Преимущества";
  • Блок "Гарантии";
  • Блок "Тарифы";
  • Блок "Этапы работы";
  • Блок "Отзывы";
  • Блок "Контакты", с картой;
  • Шапка;
  • Подвал;
  • Формы заявок;
  • Страница "Спасибо";
  • Страница "Политика конфиденциальности";
  • Страница "Ошибка 404".
Курсы и тренинги

Название курса: интернет-маркетолог

Учебное заведение: агентство интернет маркетинга Convert Monster, г Москва

Год окончания: 2022 г.

Продолжительность: 80 дней

Чем я занимаюсь

- Медиапланирование, выявление каналов продвижения;

- Анализ конкурентов, подготовка карты персонажа и карты продукта;

- Подготовка прототипа сайта;

- Дизайн и вёрстка сайта;

- Подготовка и запуск рекламной кампании в Яндекс.Директ и Google Adwords, оптимизация;

- Создание сообществ в ВКонтакте и Facebook;

- Подготовка контент плана и контента;

- Подготовка и запуск рекламной кампании в ВКонтакте и Facebook;

- Аналитика и отчетность.

Личные качества

Работу выполняю на отлично, вредных привычек нет, ответственно подхожу к задачам, обладаю гибким умом и мышлением, а также хорошими коммуникативными навыками, способна быстро самоорганизовываться, дисциплинированная.

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