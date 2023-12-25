Интернет-маркетолог

Создам продающий лендинг с маркетинговой проработкой, где каждый блок нацелен на то, чтобы клиент сделал целевое действие

Что входит:

Анализ 10 конкурентов, узнаете все фишки ваших конкурентов, которые можно будет применить, каналы продвижения;

Анализ целевой аудитории, входит карта продукта, карта персонажа;

Разработка оффера, УТП, разработка контента;

Создание макета (прототипа) сайта;

Создание дизайна в Figma;

Три пакета правок: на этапе прототипа, на этапе дизайна, на этапе верстки;

Верстка на Тильде;

Адаптация под планшет и мобильные устройства;

Базовая SEO настройка;

Гарантия 30 дней на исправление ошибок;

Отчеты о проделанной работе - каждые 3 дня.

Главный экран, содержит оффер и выгоды;

Блок о кампании или товаре, услуге;

Блок "Преимущества";

Блок "Гарантии";

Блок "Тарифы";

Блок "Этапы работы";

Блок "Отзывы";

Блок "Контакты", с картой;

Шапка;

Подвал;

Формы заявок;

Страница "Спасибо";

Страница "Политика конфиденциальности";

Страница "Ошибка 404".

Курсы и тренинги

Название курса: интернет-маркетолог

Учебное заведение: агентство интернет маркетинга Convert Monster, г Москва

Год окончания: 2022 г.

Продолжительность: 80 дней

Чем я занимаюсь

- Медиапланирование, выявление каналов продвижения;

- Анализ конкурентов, подготовка карты персонажа и карты продукта;

- Подготовка прототипа сайта;

- Дизайн и вёрстка сайта;

- Подготовка и запуск рекламной кампании в Яндекс.Директ и Google Adwords, оптимизация;

- Создание сообществ в ВКонтакте и Facebook;

- Подготовка контент плана и контента;

- Подготовка и запуск рекламной кампании в ВКонтакте и Facebook;

- Аналитика и отчетность.

Личные качества

Работу выполняю на отлично, вредных привычек нет, ответственно подхожу к задачам, обладаю гибким умом и мышлением, а также хорошими коммуникативными навыками, способна быстро самоорганизовываться, дисциплинированная.