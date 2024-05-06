Создаю сайты на Tilde

Привет, меня зовут Полина - я Web-дизайнер, занимаюсь разработкой сайтов с нуля «под ключ» на Тильде:

Лендинги, многостраничные, интернет-магазины, корпоративные сайты.

Создаю сайты с продуманной и продающей структурой, с современным и качественным дизайном, понятным интерфейсом и удобным функционалом.

- создание сайтов с 0 под ключ

- доработка и настройка сайтов

- обновление (редизайн) сайта

- создание прототипа

- дизайн сайта

- работа с кодом

- работа с zero блоками

- адаптация под мобильные устройства

- внесение изменений (изменение контактов, изображений и т.п.).

- загрузка товаров в каталог, оформление карточек

- создание страниц, разделов

- базовая SEO-оптимизация

- видеоурок по работе с сайтом