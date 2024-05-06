Создаю сайты на Tilde
Привет, меня зовут Полина - я Web-дизайнер, занимаюсь разработкой сайтов с нуля «под ключ» на Тильде:
Лендинги, многостраничные, интернет-магазины, корпоративные сайты.
Создаю сайты с продуманной и продающей структурой, с современным и качественным дизайном, понятным интерфейсом и удобным функционалом.
- создание сайтов с 0 под ключ
- доработка и настройка сайтов
- обновление (редизайн) сайта
- создание прототипа
- дизайн сайта
- работа с кодом
- работа с zero блоками
- адаптация под мобильные устройства
- внесение изменений (изменение контактов, изображений и т.п.).
- загрузка товаров в каталог, оформление карточек
- создание страниц, разделов
- базовая SEO-оптимизация
- видеоурок по работе с сайтом
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Барбершопнет просмотров
- Сайт для медитацийнет просмотров
Сайты «под ключ»
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$10/час
от $218от 7 дней
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