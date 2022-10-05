Сделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка362 просмотра

Надо сделать простую биржу с базовым функционалом: - авторизация с (верификацией) - отрисовка криптовалюты в виде таблицы (с метриками) - реализовать рефералку - реализация верстки по примеру(https://www.bitleast.com/) - простенький профайл пользователя - хранить данные по пользователю в бд - добавить функционал для оплаты

Нужен опыт работы: nodejs, react/vue/angular/svelte (неважно что из этого)

AngularNode.jsVue.js
3 года назад
staruy17
Матяш 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

stas1k2004
Владислав 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
$1000
10 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

stas1k2004
Владислав 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

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