Надо сделать простую биржу с базовым функционалом: - авторизация с (верификацией) - отрисовка криптовалюты в виде таблицы (с метриками) - реализовать рефералку - реализация верстки по примеру(https://www.bitleast.com/) - простенький профайл пользователя - хранить данные по пользователю в бд - добавить функционал для оплаты

Нужен опыт работы: nodejs, react/vue/angular/svelte (неважно что из этого)