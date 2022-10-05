Необхідно виправити ссилки в контекстних оголошеннях Google Ads на сайті https://vda-logistic.com/. Потрібно оновити приблизно 80-100 оголошень, щоб вони показувалися правильно. Бюджет до 1000 грн. Зверніть увагу на фото для детальнішої інформації.
Сделать сайт
Надо сделать простую биржу с базовым функционалом: - авторизация с (верификацией) - отрисовка криптовалюты в виде таблицы (с метриками) - реализовать рефералку - реализация верстки по примеру(https://www.bitleast.com/) - простенький профайл пользователя - хранить данные по пользователю в бд - добавить функционал для оплаты
Нужен опыт работы: nodejs, react/vue/angular/svelte (неважно что из этого)
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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