Необхідно виправити ссилки в контекстних оголошеннях Google Ads на сайті https://vda-logistic.com/. Потрібно оновити приблизно 80-100 оголошень, щоб вони показувалися правильно. Бюджет до 1000 грн. Зверніть увагу на фото для детальнішої інформації.
Сайт спортивной секции для детей
Впервые заказываю подобное, не знаю что надо писать
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