Сайт спортивной секции для детей

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Закрыт40 заявок683 просмотра

Впервые заказываю подобное, не знаю что надо писать

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Заявки фрилансеров

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Никита
 
25 лет
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Артем
 
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Алексей
 
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2 месяца назад
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месяц назад
24 отзыва
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Владимир
 
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Сергей
 
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день назад
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3 года назад
Мария
 
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2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Евгений
 
35 лет
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9 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
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2 часа назад
17 отзывов
3 года назад
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33 года
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16 отзывов
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Илья
 
19 лет
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36 лет
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2 часа назад
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ТОП-10
Сайты «под ключ»
Георгий
 
30 лет
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3 года назад
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Был
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Дмитрий
 
35 лет
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25 лет
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Денис
 
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7 месяцев назад
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Владислав
 
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3 года назад
Константин
 
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Сайты «под ключ»
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Сайты «под ключ»
Алина
 
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3 года назад

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