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Нужно сделать сайт одностраничник для спортивной команды.
Ищу специалиста который в короткий срок сделает стильный и простенький сайт одностраничник. подключение к хостингу и домен.
Заявки фрилансеров
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