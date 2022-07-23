Необхідно виправити ссилки в контекстних оголошеннях Google Ads на сайті https://vda-logistic.com/. Потрібно оновити приблизно 80-100 оголошень, щоб вони показувалися правильно. Бюджет до 1000 грн. Зверніть увагу на фото для детальнішої інформації.
Landing page под ключ
Нужен лендинг для рекламы. Информативно небольшой но с интересным дизайном!
Заявки фрилансеров
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