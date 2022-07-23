Добрый день!

Необходим сайт в формате каталога, который в дальнейшем можно переделать под онлайн магазин.

На сайте будет продаваться бытовая техника.

Все фотографии и дизайн есть. Так как мы будем работать с компанией, у которой есть сайт для другого региона. И весь необходимый контент для сайта возьмем у них.

Проект будет работать в России.