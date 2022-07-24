Требуется разработка сайта в формате каталога для продажи бытовой техники, с возможностью дальнейшего преобразования в онлайн-магазин. Все необходимые фотографии и дизайн предоставляются, контент будет заимствован с существующего сайта компании для другого региона. Проект ориентирован на российский рынок.