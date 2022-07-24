Требуется веб-мастер для разработки несложного сервиса на WordPress с функцией регистрации и создания онлайн-заказов. В отклике укажите опыт работы с WP, знание языков программирования, ожидаемый рейт в час. Техническое задание будет отправлено после обсуждения.
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