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Закрыт20 заявок358 просмотров

Добрый день! Сколько стоит создание сайта похожего

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3 года назад
pavel_brunki
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
16 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кристина
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Макс
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Адриана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Денис
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
17 дней назад
155 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Артём
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Адам
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Ярослав
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Юрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
8 отзывов
3 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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