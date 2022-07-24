Нужен веб-мастер для создания несложного сервиса с админкой на wordpre

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки1040 просмотров

Необходимо разработать сервис, основной функцией которого будет возможность зарегистрироваться и создать онлайн заказ и отслеживать его. Подробнее ТЗ будет отправлено после личного обсуждения.

В отклике на проект указывайте:

1) Свой опыт работы с WP (с примерами и портфолио)

2) Знание языков программирования (какие и на каком уровне)

3) Ожидаемый рейт в час

4) Ваш контакт в телеграм

WordPress
3 года назад
ingeto_tech
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
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Леонид
 
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Георгий
 
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