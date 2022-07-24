Необходимо разработать сервис, основной функцией которого будет возможность зарегистрироваться и создать онлайн заказ и отслеживать его. Подробнее ТЗ будет отправлено после личного обсуждения.

В отклике на проект указывайте:

1) Свой опыт работы с WP (с примерами и портфолио)

2) Знание языков программирования (какие и на каком уровне)

3) Ожидаемый рейт в час

4) Ваш контакт в телеграм