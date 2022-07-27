Необходимо развернуть Laravel проект из Docker на новом сервере. Требуется полная настройка и установка приложения, а также проверка работоспособности. Опыт работы с Laravel и Docker обязательный.
Создание сайта с купонами
Создание сайта по типу slivki.by с более урезанным интерфейсом
Заявки фрилансеров
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