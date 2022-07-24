Доработка сайта на laravel

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Закрыт10 заявок314 просмотров

ТЗ

Реализовать синхронизацию пользователй локальных и на стороне поставщика

Реализовать корзину

Реализовать регистрацию заказа у поставщика

Реализовать историю заказов (берем от поставщика)

Реализовать редактирование данных пользователя (синхронно с поставщиком)

Laravel
3 года назад
izmagor
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Заявки фрилансеров

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