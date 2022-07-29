Разработка сайта по предположению цен криптовалют

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок1077 просмотров

Интересует создание сайта на подобии https://priceprediction.net/ или https://cryptoslate.com/coins/ с показом актуальной и прогнозом будущей цены (просьба заявки оставлять или писать исполнителям с опытом в создании похожих сайтов). Желательно создание на WP, но можно рассмотреть и другие варианты.

Получение данных по API https://www.coingecko.com/en/api или https://coinmarketcap.com/api/pricing/

С технической стороны самое важное это быстрая загрузка и работа сайта. Также максимальные значения по PageSpeed Insights.

По дизайну надо что-то похожее на https://coinmarketcap.com/

Необходима разработка дизайна и технической части + поддержка.

Жду предложений по примерной цене и вопросов в ЛС.

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