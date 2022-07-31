Сделать крипто обменник в виде телеграм бота

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Закрыт9 заявок368 просмотров

С админкой, подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

3 года назад
javok
Ян 
57 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Владимир
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аркадий
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
47 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Александр
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Егор
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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Евгений
 
35 лет
19 лет в сервисе
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2 года назад
3 года назад
Денис
 
28 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад

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