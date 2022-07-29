Продублировать сайт нужно

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки200 просмотров

Есть готовый сайт,нужно сделать копию.

3 года назад
guest_16591244878083
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

shinkarev_denis
Денис 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$85
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

shinkarev_denis
Денис 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Игорь
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
66 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта

    $790

    Требуется разработать сайт для начинающего блогера с функциями публикации текстов, скриншотов и аудиозаписей. Пользователи смогут редактировать и комментировать статьи после регистрации, а также получать уведомления. Необходима админ панель для управления контентом и простой личный кабинет. Бюджет от 25 до 50 тыс. рублей в зависимости от объёма работы.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт визитка

    Необходимо разработать сайт-визитку для продвижения услуг. Включает создание логотипа. Ожидается готовый продукт, отвечающий современным требованиям дизайна и функциональности.

    Сайты «под ключ»43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на Tilda

    $200

    Разработка сайта-каталога на платформе Tilda для магазина кроссовок. Сайт должен представлять модели и актуальные размеры, без возможности оплаты. Основная цель — информировать клиентов о наличии товаров.

    Tilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка сайта по предположению цен криптовалют

    Требуется разработка сайта для отображения актуальных и прогнозируемых цен криптовалют. Сайт должен быть создан на WordPress или другой платформе, с использованием API для получения данных. Важна быстрая загрузка и хорошая производительность. Дизайн должен быть похож на CoinMarketCap. Ожидаются предложения по стоимости и техническим вопросам.

    WordPress
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт

    $32

    Заказ на оформление сайта для бизнеса по продаже пончиков. Требуется разработка дизайна, адаптация под мобильные устройства и реализация необходимых функций. Идеально подходит для фрилансеров с опытом создания сайтов под ключ.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать новостной спортивный сайт

    Требуется разработать новостной спортивный сайт с интеграцией тематических YouTube-каналов, RSS новостей и новостных агрегаторов по API. Необходимо создать админку для управления контентом, чтобы самостоятельно публиковать новости и добавлять новые каналы. Шаблон визуала сайта будет предоставлен заказчиком.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Требуется разработка сайта «под ключ» для мебельного салона. Необходимо создать уникальный дизайн, обеспечить функциональность и адаптивность под различные устройства. Ожидается полный спектр услуг от концепции до запуска сайта.

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Посадочні сторінки на Тільде та налаштувати з нуля контексну рекламу

    Розробка посадочних сторінок на Тільді для двох продуктів з кнопками цільових дій українською та російською мовами. Інтеграція з smartsender та Telegram. Запуск тестової рекламної кампанії в Google Ads з нуля.

    Google Ads
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта с купонами

    $300

    Требуется разработка сайта с купонами в формате «под ключ». Ожидается более упрощенный интерфейс, аналогичный сайту slivki.by. Предоставьте функционал, удобный для пользователей и легкий в управлении.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    3 года назад