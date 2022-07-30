Требуется создать копию готового сайта. Заказ включает в себя полное дублирование его функционала и дизайна. Ожидается выполнение работы 'под ключ' с учетом всех деталей оригинала.
Сделать копию сайта один в один
Поменять некоторые данные в коде. Подробно в лс.
Заявки фрилансеров
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