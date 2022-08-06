Простой лендинг доя магазина детских игрушек

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Закрытнет заявок92 просмотра

Нужно сделать дизайн для магазина детских игрушек. Сайт должен иметь 5-6 страниц. Структура примерная есть, но нужно доработать.Бюджет небольшой . Пишите цену , расмотрим все варианты.

3 года назад
KatePetetska
26 лет
3 года в сервисе
Была
5 дней назад

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