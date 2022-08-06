Требуется разработка простого сайта на WordPress «под ключ» с готовой версткой. Структура включает разделы: О школе, Жизнь школы (новостной блок), Контакты. В админке нужно настроить новостной блок и фотогалереи Награды и Экскурсии, а также контактную форму. Укажите цену и сроки выполнения.