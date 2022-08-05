Нужно разработать лендинг магазин, под автоворонку продаж.

Собираю команду для долгосрочного сотрудничества.

Первый проект - продажа одежды. Начинаю с одного товара. Постепенно будем добавлять новые.

Стиль сайта должен быть примерно таким (Ссылка на Pinterest строчкой ниже):

https://pl.pinterest.com/heorhiikholopov/clotching

Прототип сайта (ссылка на Google презентацию строчкой ниже)

https://docs.google.com/presentation/d/1kZvP50sTeDeAljE98Mjb7YuooCfMmzbEHpzrN6ejNf0/edit?usp=sharing

Опишите ваши возможности сотрудничества - цену и описание работы которую готовы выполнить.

Максимальный бюджет на разработку и стартовый запуск сайта 400$. Возможно больше если качество будет того стоить.

Буду участвовать и помогать на каждом этапе работы (при необходимости).

Лендинг нужен однофреймовый. То есть одним слайдом. Все товары нужно уместить перед глазами в миниатюрах. Наводя стрелку на миниатюры они должны появляться в центре в увеличенном виде. Рядом разместить характеристики выбранного товара и кнопку купить.