Требуется собрать лендинг на основе существующего сайта на WordPress с использованием темы Avada. Работа будет производиться по предварительному ТЗ, доступному по ссылке. Необходимо учитывать специфику криптовалютной тематики. Ожидается качественная реализация проекта.
Создать сайт
Нужно разработать лендинг магазин, под автоворонку продаж.
Собираю команду для долгосрочного сотрудничества.
Первый проект - продажа одежды. Начинаю с одного товара. Постепенно будем добавлять новые.
Стиль сайта должен быть примерно таким (Ссылка на Pinterest строчкой ниже):
https://pl.pinterest.com/heorhiikholopov/clotching
Прототип сайта (ссылка на Google презентацию строчкой ниже)
https://docs.google.com/presentation/d/1kZvP50sTeDeAljE98Mjb7YuooCfMmzbEHpzrN6ejNf0/edit?usp=sharing
Опишите ваши возможности сотрудничества - цену и описание работы которую готовы выполнить.
Максимальный бюджет на разработку и стартовый запуск сайта 400$. Возможно больше если качество будет того стоить.
Буду участвовать и помогать на каждом этапе работы (при необходимости).
Лендинг нужен однофреймовый. То есть одним слайдом. Все товары нужно уместить перед глазами в миниатюрах. Наводя стрелку на миниатюры они должны появляться в центре в увеличенном виде. Рядом разместить характеристики выбранного товара и кнопку купить.
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