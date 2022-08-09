Необходимы лендинги на тему недвижимости для привлечения инвесторов, продажи объектов и рекламы услуг. Приоритет исполнителям с опытом в создании подобных сайтов. Портфолио обязательно.
Веб-сайт по переезду (по аналогии с My-Hammer.de)
Пользователь: Клиент ищет компанию для переезда (частные и коммерческие клиенты). На сайте клиент вводит данные для переезда с помощью «калькулятора» и
сохраняет свой запрос на сайте. Потенциальные поставщики услуг/поставщики
(подрядчики) могут просматривать заказы и принимать их через сайт. Затем у
подрядчика есть возможность связаться с заказчиком через веб-сайт
(сообщение/чат). Оказание услуг и договоренность происходит между заказчиком и
исполнителем. Существует фиксированная ставка X% от объема заказа за
посредничество. Объем заказа согласовывается и подтверждается на сайте между
заказчиком и исполнителем.
Основные функции сайта:
Калькулятор (объем, информация от-до, дата, время)
Личный кабинет (клиент видит там свои запросы и заказы, может корректировать и изменять данные)
У исполнителя также есть свой кабинет, где он видит свои принятые заказы и где происходит общение с заказчиком.
Все подрядчики должны получить оценку, как только заказ будет выполнен заказчиком (заказчик делает эту оценку в своем личном кабинете) // Надежность,
пунктуальность, дружелюбие.
Обзор текущих запросов к потенциальным контрагентам в виде списка.
Должны быть настроены следующие роли: заказчик, поставщик услуг/подрядчик.
Роль поставщика услуг должна быть создана в системе в 2-х категориях: обычный пользователь и премиум-пользователь.
Оплата через PayPal должна быть возможна, а также банковским переводом.
В основе может быть модульная система типа Битрикс.
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