Пользователь: Клиент ищет компанию для переезда (частные и коммерческие клиенты). На сайте клиент вводит данные для переезда с помощью «калькулятора» и

сохраняет свой запрос на сайте. Потенциальные поставщики услуг/поставщики

(подрядчики) могут просматривать заказы и принимать их через сайт. Затем у

подрядчика есть возможность связаться с заказчиком через веб-сайт

(сообщение/чат). Оказание услуг и договоренность происходит между заказчиком и

исполнителем. Существует фиксированная ставка X% от объема заказа за

посредничество. Объем заказа согласовывается и подтверждается на сайте между

заказчиком и исполнителем.

Основные функции сайта:

Калькулятор (объем, информация от-до, дата, время)

Личный кабинет (клиент видит там свои запросы и заказы, может корректировать и изменять данные)

У исполнителя также есть свой кабинет, где он видит свои принятые заказы и где происходит общение с заказчиком.

Все подрядчики должны получить оценку, как только заказ будет выполнен заказчиком (заказчик делает эту оценку в своем личном кабинете) // Надежность,

пунктуальность, дружелюбие.

Обзор текущих запросов к потенциальным контрагентам в виде списка.

Должны быть настроены следующие роли: заказчик, поставщик услуг/подрядчик.

Роль поставщика услуг должна быть создана в системе в 2-х категориях: обычный пользователь и премиум-пользователь.

Оплата через PayPal должна быть возможна, а также банковским переводом.

В основе может быть модульная система типа Битрикс.