Мы - инвестиционный фонд, занимаемся купле-продажей недвижимости.

Нам нужно МНОГО лендингов с нуля под ключ по двум ЦА. Будет гнаться трафик.

Ищу нескольких специалистов для долгосрочного сотрудничества. Выбираю по критериям цена/качество

Требования к кандидатам:

1. работы в портфолио: недвижимость и/или привлечение инвестиций

2. понимание конверсии - самый важный пункт

3. преимуществом будет: умение рисовать 3D планировки, растр

Цель лендинга - заставить пользователя оставить номер

Целевая аудитория:

1. Инвестор, который хочет преумножить капитал через недвижимость

2. Клиент, желающий приобрести элитную недвижимость в Москве

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ БЕЗ ПРИМЕРОВ РАБОТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ НЕ РАССМАТРИВАЮ!

Присылайте ССЫЛКИ на 1-3 работы из своего портфолио и цифры по ним