Требуется разработка полноценного сайта под ключ с функционалом, аналогичным указанному. Необходимы регистрация для рекламодателей и покупателей, интеграция с телеграмм-каналами. Дизайн должен быть улучшенным, сайт на другом языке (перевод будет предоставлен). Также нужна постоянная техническая поддержка с указанием стоимости услуг.
Лендинг с хорошей конверсией
Мы - инвестиционный фонд, занимаемся купле-продажей недвижимости.
Нам нужно МНОГО лендингов с нуля под ключ по двум ЦА. Будет гнаться трафик.
Ищу нескольких специалистов для долгосрочного сотрудничества. Выбираю по критериям цена/качество
Требования к кандидатам:
1. работы в портфолио: недвижимость и/или привлечение инвестиций
2. понимание конверсии - самый важный пункт
3. преимуществом будет: умение рисовать 3D планировки, растр
Цель лендинга - заставить пользователя оставить номер
Целевая аудитория:
1. Инвестор, который хочет преумножить капитал через недвижимость
2. Клиент, желающий приобрести элитную недвижимость в Москве
ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ БЕЗ ПРИМЕРОВ РАБОТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ НЕ РАССМАТРИВАЮ!
Присылайте ССЫЛКИ на 1-3 работы из своего портфолио и цифры по ним
Заявки фрилансеров
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