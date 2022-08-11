Ищем специалистов для создания лендингов с нуля под ключ для инвестиционного фонда. Требуется опыт работы в недвижимости и высокая конверсия. Целевая аудитория: инвесторы и клиенты элитной недвижимости в Москве. Присылайте ссылки на портфолио с примерами работ в данной сфере.
Разработать сайт для проверки кодов на продукцию
Нужно разработать сайт для проверки кодов на продукцию.Мы торгуем запчастями и хотим сделать сайт с верификацией кодов. Нужно чтобы человек заходил на сайт и вводил цифровой код с наклейки, после чего при совпадении кода с базой его перекидывало на станицу с подтверждением оригинальности. Второй вариант переход по QR-коду сразу.
Заявки фрилансеров
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