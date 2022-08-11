Нужно разработать сайт для проверки кодов на продукцию.Мы торгуем запчастями и хотим сделать сайт с верификацией кодов. Нужно чтобы человек заходил на сайт и вводил цифровой код с наклейки, после чего при совпадении кода с базой его перекидывало на станицу с подтверждением оригинальности. Второй вариант переход по QR-коду сразу.