Разработать сайт для проверки кодов на продукцию

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Закрыт15 заявок274 просмотра

Нужно разработать сайт для проверки кодов на продукцию.Мы торгуем запчастями и хотим сделать сайт с верификацией кодов. Нужно чтобы человек заходил на сайт и вводил цифровой код с наклейки, после чего при совпадении кода с базой его перекидывало на станицу с подтверждением оригинальности. Второй вариант переход по QR-коду сразу.

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