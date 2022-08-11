Всем привет!

ищу специалиста, перспективного студента или группу лиц, которым будет интересно (естественно за оплату) разработать не шаблонный сайт по продаже окон (премиальные системы по остеклению загородных домов)

Пишу сюда, т.к. устала от компаний и людей, работающих по "верхушкам" из умных книг американских писателей, и пытающихся применить свои знания абсолютно на всех запросах, при этом не пытаются уловить, что я от них хочу. Все поголовно твердят про "боли" и "закрытие сделок", забывая что работают с человеком, который продаёт эти самые окна по стоимости среднего автомобиля. А с "болями" люди идут к врачу:)) ну это уже накипело, так сказать.

Если есть желание проявить свою креативность, вникнуть в мою тему, буду рада сотрудничать.

Подводя итог - мой запрос: "Создать продающий сайт, и (продвигать его в дальнейшем)адаптивный под все устройства, с правильных ТЗ для дальнейшего продвижения по CEO и контекстной рекламе, с нетипичным шаблонным дизайном"

В рынке цен ориентируюсь!