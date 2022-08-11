Создать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт28 заявок411 просмотров

Всем привет!

ищу специалиста,  перспективного студента или группу лиц, которым будет интересно (естественно за оплату) разработать не шаблонный сайт по продаже окон (премиальные системы по остеклению загородных домов) 

Пишу сюда, т.к. устала от компаний и людей, работающих по "верхушкам" из умных книг американских писателей, и пытающихся применить свои знания абсолютно на всех запросах, при этом не пытаются уловить, что я от них хочу. Все поголовно  твердят про "боли" и "закрытие сделок", забывая что работают с человеком, который продаёт эти самые окна по стоимости среднего автомобиля.  А с "болями" люди идут к врачу:)) ну это уже накипело, так сказать. 

Если есть желание проявить свою креативность,  вникнуть в мою тему, буду рада сотрудничать. 

Подводя итог - мой запрос: "Создать продающий сайт,  и (продвигать его в дальнейшем)адаптивный под все устройства, с правильных ТЗ для дальнейшего продвижения по CEO и контекстной рекламе, с нетипичным шаблонным дизайном" 

В рынке цен ориентируюсь! 

3 года назад
guest_16601994180278
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
25 дней назад
3 года назад
Мадрассилла
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владимир
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Алексей
 
52 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Даяна
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Илона
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
1 отзыв
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Никита
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
17 дней назад
155 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Маргарита
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артем
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Юрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Макс
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
19 минут назад
17 отзывов
3 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
3 года назад
Кристина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»

  • Похожие заказы

  • Лендинг с хорошей конверсией

    Ищем специалистов для создания лендингов с нуля под ключ для инвестиционного фонда. Требуется опыт работы в недвижимости и высокая конверсия. Целевая аудитория: инвесторы и клиенты элитной недвижимости в Москве. Присылайте ссылки на портфолио с примерами работ в данной сфере.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Одностраничный сайт

    Необходимо разработать одностраничный сайт с фотографиями исторических мест и их описанием. Проект включает в себя полную разработку 'под ключ', включая дизайн и верстку. Ожидается качественный визуальный контент и информативные тексты для пользователей.

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать одностраничный сайт - визитку

    Необходимо создать простой одностраничный сайт-визитку с фоном, названием компании и слоганом. Структура включает два полупрозрачных блока с гиперссылками и бегущими логотипами. Обязательно использование выпадающих анимаций и эффектного появления текста. Доступна полная видимость сайта в формате Photoshop.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Cайт

    Разработка сайта «под ключ» для продажи услуг в игре FIFA, включая буст и продажу монет. Необходимо реализовать онлайн-чат, систему привилегий для пользователей и подключить платежную систему. Дизайн сайта тоже требуется; при необходимости можно привлечь дизайнера. Детали обсудим позже.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт-каталог по взрослой тематике

    Требуется разработка сайта-каталога под услуги для взрослых. Ориентироваться на сайт конкурента. Ищем опытных исполнителей с соответствующим опытом разработки подобных проектов.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт.

    Требуется разработка сайта «под ключ» с функционалом, аналогичным указанному сайту. Необходимы регистрация для рекламодателей и покупателей, возможность составления онлайн заказов с указанием телефона. Дизайн предоставляется, его нужно адаптировать в официальном стиле. Также нужна постоянная техническая поддержка. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Изготовление бота на Salebot

    Требуется разработка бота на Salebot с функционалом для регистрации на мероприятия, отправки напоминаний и анонсов. Необходимо создать меню для доступа к расписанию, сегментировать аудиторию и хранить базу для точечных рассылок. Также требуется реализовать воронку с серией сообщений для привлечения трафика с рекламы. Опыт работы с Salebot обязателен.

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    Требуется создать точную копию сайта или форума funzero.ru. Необходимо сохранить все функции и дизайн оригинала. Опыт в копировании сайтов и создание сайтов под ключ приветствуется.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо создать полноценный сайт

    Требуется разработка полноценного сайта под ключ с функционалом, аналогичным указанному. Необходимы регистрация для рекламодателей и покупателей, интеграция с телеграмм-каналами. Дизайн должен быть улучшенным, сайт на другом языке (перевод будет предоставлен). Также нужна постоянная техническая поддержка с указанием стоимости услуг.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 года назад