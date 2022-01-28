Дизайнeр
Могу быть полезна в создании сайта под ключ на платформе Tilda.
Также оформляю под ключ сообщества Вконтакте и других соц.cетях.
Инфографика, баннеры, дизайн-макеты. Работаю в Figma
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Оформление групп Вконтактенет просмотров
Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
3 года назад
Tilda
Работа была выполнена на четверку. Есть свои недочеты в виду маленького опыта, но в основном все отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
Работа оказалась сложнее, чем предполагала. Со стороны заказчика всё отлично, всегда на связи.
Баннеры
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга