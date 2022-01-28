Настроить адаптацию лендинга на Tilda

Есть лендинг из zero-блоков на Tilda в десктопной версии, нужно настроить его адаптацию под мобильные телефоны в обеих ориентациях, и под планшеты в обеих ориентациях. То есть по факту надо ручками отрегулировать вид лендинга для 4х разрешений экранов.

Вот лендинг: http://remote-office-transfer.tilda.ws/ (под разделом faq (он из готового блока, его не надо адаптировать) будет еще 1 блок и подвал)

Сроки! До 26 января 16:00 по мск адаптация должна быть готова.

Готова рассмотреть ваши цены. Если сработаемся, готова регулярно отдавать свои сайты для адаптации.

Пожалуйста, расскажите, почему я должна выбрать именно вас - это сэкономит время и вам, и мне.