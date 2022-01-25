Потрібно створити сайт

Уважаемые фрилансеры, защита от ботов 2+9 Теперь к задаче. Мне нужно разработать сайт на WP. Это будет аналог сайта [url=https://idermic.com.ua/]https://idermic.com.ua[/url] Дизайн будет изменен, предоставлен в Figma. с Вас - только собрать проект. По структуре: [list=1][*]Главная [*]Услуги [*]Прайс [*]Каталог [*]Контакты [/list]Пока что перечень страниц такой, так ...