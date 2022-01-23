Создать веб-портал, посвященный тематике NFT под ключ

Добрый день!Требуется создать интернет-портал на тематику NFT/P2E, все подробности изложены в приложенном PDF документе. Изначально необходимо интегрировать удобную админскую систему, через которую можно будет удобно оперировать со всеми модулями сайта. Проект предполагает работу в несколько этапов, так что необходим исполнитель, который сможет довести работу до конца.Пожалуйста ознакомьтесь подробно с ТЗ и приложите свое портфолио. Спасибо!