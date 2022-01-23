Создать веб-портал, посвященный тематике NFT под ключ

Уважаемые фрилансеры, защита от ботов 2+9 Теперь к задаче. Мне нужно разработать сайт на WP. Это будет аналог сайта [url=https://idermic.com.ua/]https://idermic.com.ua[/url] Дизайн будет изменен, предоставлен в Figma. с Вас - только собрать проект. По структуре: [list=1][*]Главная [*]Услуги [*]Прайс [*]Каталог [*]Контакты [/list]Пока что перечень страниц такой, так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!Требуется создать интернет-портал на тематику NFT/P2E, все подробности изложены в приложенном PDF документе. Изначально необходимо интегрировать удобную админскую систему, через которую можно будет удобно оперировать со всеми модулями сайта. Проект предполагает работу в несколько этапов, так что необходим исполнитель, который сможет довести работу до конца.Пожалуйста ознакомьтесь подробно с ТЗ и приложите свое портфолио. Спасибо!
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт2 года назад
Создание многостраничного сайта, разработка уникального дизайна, SEO Тематика: валяние из шерстиСайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт2 года назад
Строительной компании требуется сайт визитка. Структура полностью аналогична nobe. ee Цветовая гамма, подстраиваем под логотип. CMS wordpress. Мультиязычность (эстонский, английский русский), галерея, обратная связь. Seo оптимизация под гугл. Оплата: -50% после тестирования и полной доработки на вашем хостинге -50% после размещения на нашем ...Завершен2 года назад
Сделать сайт на Laravel. Подробности и ТЗ обсудим с кандидатом в личных сообщениях или по телефону.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать сайт на Тильде. Подробности и ТЗ обсудим с кандидатом в личных сообщениях или по телефону.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать сайт на ВП. Подробности и ТЗ обсудим с кандидатом в личных сообщениях или по телефону.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Необходимо создать лендинг для курса астрологии разработать структуру страницы подключить форму обратной связи реализовать возможность онлайн-оплаты курса и подключить онлайн кассу прописать метатегиЗавершен2 года назад
Приветствую! Задача в следующем: Нужно описать сайт в ТЗ, полностью, как будто по нему и разрабатывали. Домен вышлю в лс. От вас пример результата и стоимость работы, срок 7 дней. Спасибо! Обязательные требования: Опыт в написании технической документации или разработке WEB ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт2 года назад
Создание сайта зала игровых аппаратов Нужен сайт, с описанием услуг, новостями и контактными данными зала. Активное взаимодействие с клиентами не предполагается. Интеграция с гугл-картой, размещение баннеров с рекламой.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужен сайт под ключ! на тему аренда спец техники можно сделать одностраничник где все по шагово будет расписано Есть сат конкурентов которых можно посмотреть и сделать что-то подобное https://spec-technix.ru/Завершен2 года назад