Сделать сайт на wordpress

Приветствую! Задача в следующем: Нужно описать сайт в ТЗ, полностью, как будто по нему и разрабатывали. Домен вышлю в лс. От вас пример результата и стоимость работы, срок 7 дней. Спасибо! Обязательные требования: Опыт в написании технической документации или разработке WEB ...