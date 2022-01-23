Сайт на WordPress

Уважаемые фрилансеры, защита от ботов 2+9

Теперь к задаче.

Мне нужно разработать сайт на WP.

Это будет аналог сайта https://idermic.com.ua

Дизайн будет изменен, предоставлен в Figma. с Вас - только собрать проект.

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Пока что перечень страниц такой, так что оценку делайте по данным параметрам.

Прошу в ставке указать цену и сроки для выполнения такой задачи.