Необходимо создать веб сайт с личным кабинетом клиента и поставщика. По типу маркетплейса, только с некоторыми особенностями. Дизайн готов, необходима консультация специалиста и последующее создание тех. задания.
Сделать сайт изначально максимально заточенный под в Яндекс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший и не дорогой специалист, по созданию сайта который сможет сделать сайт с нуля с учетом того, чтоб Яндексу этот сайт нравился и максимально быстро мог продвигаться именно в ТОП в Яндексе. Другими словами сайт заточенный под все хотелки Яндекса.
На сайте будет продаваться один товар/услуга по региону вся РФ. Жду цену и предложения.
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