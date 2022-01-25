Сделать сайт изначально максимально заточенный под в Яндекс

Нужен хороший и не дорогой специалист, по созданию сайта который сможет сделать сайт с нуля с учетом того, чтоб Яндексу этот сайт нравился и максимально быстро мог продвигаться именно в ТОП в Яндексе. Другими словами сайт заточенный под все хотелки Яндекса.

На сайте будет продаваться один товар/услуга по региону вся РФ. Жду цену и предложения.