Требуется сайт-визитка для бюро переводов.

Желательно его разработать на WordPress.

Тексты напишем сами.

Сайт должен быть выполнен в минималистическом стиле с небольшим количесвом объектов, нарисованных в мультяшном формате. Сайт должен иметь следующие вкладки Стартовая страница/О нас/ Команда/ Услуги/ Контакты

Так же требуется поддержка сайта после его реализации.