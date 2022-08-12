Сайт для бюро переводов

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Закрыт25 заявок1375 просмотров

Требуется сайт-визитка для бюро переводов. 

Желательно его разработать на WordPress.

Тексты напишем сами. 

Сайт должен быть выполнен в минималистическом стиле с небольшим количесвом объектов, нарисованных в мультяшном формате. Сайт должен иметь следующие вкладки Стартовая страница/О нас/ Команда/ Услуги/ Контакты

Так же требуется поддержка сайта после его реализации.

WordPress
3 года назад
pontesolutions
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