Требуется разработка не шаблонного продающего сайта по продаже премиальных окон. Сайт должен быть адаптивным для всех устройств и оптимизированным для SEO и контекстной рекламы. Ищется креативный специалист или команда, готовые вникнуть в тему и предложить оригинальные решения. Цены ориентированы на рынок.