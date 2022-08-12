Cделать сайт для продажи плинтуса

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Закрыт33 заявки456 просмотров

Необходимо сделать сайт для продажи плинтуса. Чтобы он был легок в понимании и присутствовали все необходимые элементы.

https://domplintusa.ru/ пример обычности

https://plintusi.ru/ приятность вида и эффективное предложение с первого визуального контакта.

https://evrowood.ru/ также понятное предложение и относительно функциональный вид

всю информацию надо брать с этого сайта hautdecor.ru

Будет соответственно только плинтус, надо максимально делать так, чтобы хотели купить. Соответственно надо сделать все как у данных сайтов, но со своей изуминкой. А также главное, чтобы это потом можно было самим добавлять и блоки и корректировать их.

Цена,

сроки,

и ваше портфолио.

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