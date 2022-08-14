Сайт под ключ

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Закрыт16 заявок426 просмотров

Добрый день, для сайта "Обои для рабочего стола" по шаблону необходимо:

1) Минималистический дизайн

2) Веб-программирование

https://www.figma.com/file/eQI5baXvE86uc7f990A17b/Wallpaper?node-id=82%3A940

Со стороны Seo и контента будем выполнять самостоятельно. На выходе ожидаем получить готовый сайт с удобным способом добавление контента https://burst.shopify.com/animal https://wallpapers.com/

Node.js
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